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Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором

Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение состоявшимся телефонным разговором, который носил конструктивный и содержательный характер, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом... Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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