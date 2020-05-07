Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором

Алексей Вольцев

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение состоявшимся телефонным разговором, который носил конструктивный и содержательный характер, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом... Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер", - говорится в сообщении.