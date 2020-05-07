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Путин проведет совещание по транспортному комплексу на фоне COVID-19

Путин проведет совещание по транспортному комплексу на фоне COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят положение дел в транспортном комплексе на фоне ситуации с коронавирусом.

Президент РФ 27 апреля анонсировал, что вскоре проведет совещание по ситуации в транспортном комплексе в целом. Ранее источники в нескольких транспортных подотраслях сообщали РИА Новости, что совещание у Путина по ситуации в транспортном комплексе предварительно намечено на 7 мая. На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы 6 мая Путин заявил, что на следующий день будет обсуждаться "положение дел на транспорте".

# Политика
По материалам: ria.ru

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