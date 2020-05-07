Путин установил страховые гарантии для медиков в условиях борьбы с Covid-19

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медиков. Речь о тех, кто непосредственно занят в борьбе с коронавирусом. Текст документа уже опубликован на портале правовой информации.

Гарантии в виде единовременной выплаты распространяются на врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.

В случае смерти врачей их родственники получат выплату в размере 2,7 млн рублей. Сотрудникам, которые получили инвалидность в результате перенесенного заболевания коронавирусом, положено от 680 тыс. до 2 млн рублей. При временной потере трудоспособности врачам заплатят 68 тысяч рублей.

ИА Newstes напоминает, что ранее Владимир Путин установил всем медикам, которые ведут борьбу с заболеванием, дополнительное материальное поощрение на три месяца, начиная с 1 апреля.