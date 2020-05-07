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Раскрыто полезное качество россиян в период пандемии коронавируса

Раскрыто полезное качество россиян в период пандемии коронавирусаФото: АГН «Москва»

Послушность является полезным качеством населения в период пандемии коронавируса, считает лидер группы «Черный хлеб», доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Свою точку зрения он раскрыл в интервью МОСЛЕНТЕ, отвечая на вопрос о том, как долго продлятся ограничительные меры в России из-за пандемии.

Вирусолог усомнился в том, что необходимость карантина сохранится до конца текущего года. «Да его и невозможно поддерживать в течение такого времени — люди просто устанут и выйдут на улицу. У нас население вообще довольно послушное, хотя и недисциплинированное», — отметил Аграновский.

По его мнению, это «не такие уж плохие» качества.

Карантинные меры в России продлятся до лета «в каких-то формах», считает Аграновский. «Потом будут это дело сворачивать», — заключил профессор.

По данным на 6 мая, в России выявлено свыше 165 тысяч зараженных коронавирусом, 21,3 тысячи пациентов выздоровели, 1,5 тысячи умерли. Во всех субъектах страны введен режим повышенной готовности, который, в частности, предусматривает соблюдение гражданами самоизоляции.

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# Россия
По материалам: lenta.ru

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