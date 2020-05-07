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Размытое пятно с головой Бекхэма в телеэфире озадачило зрителей

Размытое пятно с головой Бекхэма в телеэфире озадачило зрителейФото: @tony_zy

Журналист Тони Лин (Tony Lin) в своем Twitter-аккаунте показал, как выглядит бывший футболист Дэвид Бекхэм в версии документального фильма «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное» (David Beckham Into the Unknown), показанной на Центральном телевидении Китая (CCTV). Пользователей озадачила цензура, которой подверглось тело спортсмена.

В одной из сцен англичанин сидел без майки, при этом все туловище Бекхэма оказалось под размытым пятном. Зрителям была видна лишь голова футболиста. По словам Лина, это произошло из-за того, что в Китае существует табу на татуировки, которыми занята значительная часть тела Бекхэма.

В комментариях к публикации Лина многие пользователи, впервые столкнувшиеся с проявлением китайской цензуры, выразили удивление и непонимание. Так, кто-то из них задался вопросом, что бы случилось, если бы у Бекхэма была татуировка на лице. «Да это просто смешно. Просто скажите людям, что Дэвида Бекхэма не существует», — отметила пользовательница @aralezealandia.

В январе 2019-го бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков, десять лет проработавший на «России 24», рассказал, о политической цензуре на канале. Год спустя он был избит в Москве. «Нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать"», — описал случившееся Кривенков.

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По материалам: lenta.ru

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