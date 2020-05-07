Реклама на квитанциях ЖКХ

Роман Иванов

Компания «ГК АККОРД» предлагает услуги по размещению рекламных объявлений на квитанциях и счетах на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства по самым выгодным ценам.

Реклама на квитанциях ЖКХ – это современная технология продвижения ваших товаров, бренда и услуг среди населения. Разместить рекламу на счетах очень просто, а главное выгодно. Компания «ГК АККОРД» осуществляет свою деятельность в рекламной сфере уже более 20 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который поможет вашему бизнесу выйти на новый уровень! Вся процедура размещения рекламных объявлений соответствует действующему законодательству.

Как разместить рекламу на квитанциях ЖКХ?

Для того, чтобы разместить рекламу на счетах или квитанциях ЖКХ, необходимо подать заявку на официальном сайте компании «ГК АККОРД» по адресу accordpost.ru. Ваши объявления будут опубликованы и распространены среди жителей столицы и московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также по всей территории республики Татарстан.

Преимущества рекламы на квитанциях

Каждый клиент, оформивший заявку на размещение рекламы на счетах и квитанциях ЖКХ получает ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентами, а именно: