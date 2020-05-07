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Реклама на квитанциях ЖКХ

Компания «ГК АККОРД» предлагает услуги по размещению рекламных объявлений на квитанциях и счетах на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства по самым выгодным ценам.

Реклама на квитанциях ЖКХ – это современная технология продвижения ваших товаров, бренда и услуг среди населения. Разместить рекламу на счетах очень просто, а главное выгодно. Компания «ГК АККОРД» осуществляет свою деятельность в рекламной сфере уже более 20 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который поможет вашему бизнесу выйти на новый уровень! Вся процедура размещения рекламных объявлений соответствует действующему законодательству.

Как разместить рекламу на квитанциях ЖКХ?

Для того, чтобы разместить рекламу на счетах или квитанциях ЖКХ, необходимо подать заявку на официальном сайте компании «ГК АККОРД» по адресу accordpost.ru. Ваши объявления будут опубликованы и распространены среди жителей столицы и московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также по всей территории республики Татарстан.

Преимущества рекламы на квитанциях

Каждый клиент, оформивший заявку на размещение рекламы на счетах и квитанциях ЖКХ получает ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентами, а именно:

  • Непрерывный рост аудитории – Ваша реклама гарантированно попадет в каждый дом, даже в режиме всеобщей изоляции.
  • Выгодная стоимость предоставления услуг по размещению рекламы – Контакт с 1 потребителем обойдется рекламодателю максимально дешево. Стоимость услуг начинается от 2 рублей.
  • Стабильность – Потребители получат вашу рекламу в гарантированные сроки, независимо от ситуации на рынке.
  • Вариативность охвата – Вы можете выбрать любую территорию распространения рекламы, например по всей территории столицы или отдельных её районах, или же подать объявления по всей Московской области.
  • Гибкая система скидок на последующие заказы.
  • Доверие потребителей к рекламе на квитанциях – Индекс потребительского доверия к МГТС и Мосэнергосбыт очень высокий. Так что товары и услуги, рекламируемые на этих площадках, воспринимаются как более качественные, а услуги, как максимально надежные.
# Бизнес

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