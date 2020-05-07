Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

Анастасия Иванова

В Москве все предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — написал мэр в своем блоге.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, предупредил мэр.

Как сообщало ИА Newstes , в 29 марта в Москве был введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.