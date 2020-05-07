Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В Москве все предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — написал мэр в своем блоге.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, предупредил мэр.

Как сообщало ИА Newstes , в 29 марта в Москве был введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из
Саудовская Аравия ослабила давление на Россию
Саудовская Аравия ослабила давление на Россию
Антон Криворотов получил травму позвоночника на съемках «Холостяка»
Антон Криворотов получил травму позвоночника на съемках «Холостяка»
Брюс Уиллис воссоединился с женой после карантина с Деми Мур
Брюс Уиллис воссоединился с женой после карантина с Деми Мур
Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу «Миротворца»
Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу
Путин и Абэ договорились о продолжении контактов
Путин и Абэ договорились о продолжении контактов

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

С 30 марта в Москве для выхода на улицу потребуется спецпропуск
В оккупированной Горловке увеличили режим работы предприятий
В Москве будет введен режим самоизоляции для всех
В Москве с 12 мая откроют только промышленные предприятия