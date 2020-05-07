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Россия почти достигла сокращений нефтедобычи по условиям ОПЕК+

Россия почти достигла сокращений нефтедобычи по условиям ОПЕК+Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

России почти удалось добиться снижения уровня добычи нефти, согласно условиям сделки ОПЕК+. Так, за первую неделю мая ежесуточная добыча сократилась до 8,7 миллиона баррелей при целевых 8,5 миллиона баррелей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным «Интерфакса», «Роснефть» на некоторых своих предприятиях стала добывать на 39-46 процентов меньше нефти, а «Лукойл» — на 21 процент. При этом в Минэнерго уверены, что вернуться к прежнему уровню нефтедобычи компании при необходимости смогут в течение нескольких недель.

Эксперты полагают, что такое снижение важно с психологической точки зрения. Оно послужит стимулом для остальных участников рынка также исполнить условия соглашения.

Представитель Vygon Consulting Дарья Козлова подчеркнула, что российским нефтяникам предстоит перестройка от стратегии роста к стратегии оптимизации. По мнению специалиста, она продлится минимум до конца года.

Ранее сообщалось, что уровень добычи нефти в РФ упал до минимума за последние десять лет. Ниже десяти миллионов баррелей в сутки он в последний раз опускался в 2009 году.

С 1 мая вступило в силу соглашение в формате ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года — 7,7 миллиона баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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