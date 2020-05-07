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Россиян предупредили об опасности антисептиков

Россиян предупредили об опасности антисептиковФото: Pixabay

Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм. «Спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи», — заявила она.

Врач напомнила, что из-за распространения коронавируса кожу рук приходится часто обрабатывать, а защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, из-за чего могут появиться шелушения и мелкие трещинки. «Это и есть проявление контактного дерматита», — сказала она, добавив, что отдушки и консерванты в антисептиках могут привести к аллергическому дерматиту.

Ранее о том, как часто следует мыть руки и использовать антисептики, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова. По ее словам, наносить антисептики для обеззараживания рук стоит не более двух раз в день. При этом обеззараживающими препаратами пользоваться рекомендуется лишь тем, кто бывает в общественных местах. Также специалист указала, что мытье рук не должно превышать шести раз в сутки.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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