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Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с зараженными

Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с зараженнымиФото: @doctor_zubareva

Российская блогерша Наталья Зубарева, имеющая три миллиона подписчиков в Instagram, объявила что вышла на работу врачом-терапевтом в одну из больниц, перепрофилированных под лечение зараженных коронавирусом. Она отметила, что решение пойти в так называемую красную зону было «единственно возможным».

Зубарева выразила уверенность в том, что каждый врач на ее месте поступил бы так же. «Я доктор, и должна быть там, где мои знания и навыки нужны сейчас больше всего», — написала она. Блогерша не уточнила, в какой именно клинике приступит к работе.

На сайте Зубаревой говорится, что она является терапевтом, кардиологом, диетологом, детским диетологом, спортивным нутрициологом. В 2019 году она получила антипремию «Почетный академик ВРАЛ», которая вручается за достижения в области лженауки и псевдонауки. Книги врача были названы лженаучными, а в качестве приза ей вручили «Грустного рептилоида».

Ранее руководитель смены приемного отделения госпиталя для больных коронавирусом на базе Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета Антон Родионов рассказал, что самое страшное в эпидемии COVID-19 — отсутствие реально действующего лечения. Работающий в «красной зоне» врач отметил, что он и его коллеги столкнулись с заболеванием, на течение которого «практически невозможно повлиять».

В России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

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По материалам: lenta.ru

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