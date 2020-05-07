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Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню ПобедыФото: Григорий Собченко / РИА Новости

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. Температура превысит средние значения на 7-10 градусов и достигнет 25 градусов тепла. При этом ко Дню Победы, 9 мая, воздух прогреется до 25-30 градусов в Омской и Томской областях, а также Алтайском крае.

4 мая Вильфанд спрогнозировал аномально теплую неделю. Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, в европейской части страны дневные показатели будут на 4-5 градусов выше нормы. В Сибири превышение средних значений составит 6-8 градусов.

В конце апреле Росгидромет пообещал россиянам экстремально жаркое лето. На всей территории России температура в мае, июне, июле и августе будет выше климатической нормы, в некоторых регионах ожидается аномальная жара. Высокая температура будет наступать периодами.

До этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю — об этом свидетельствуют прогнозы и Росгидромета, и иностранных гидрометеорологических станций.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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