Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке

Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI векеФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.

По подсчетам авторов, экономический спад из-за коронавируса и падение цен на энергоресурсы приведет к резкому снижению доходов региональных бюджетов от налоговых поступлений в 2020 и 2021 годах.

Поддержку регионам окажут меры федеральных властей, однако даже они не смогут полностью решить проблему — они покроют лишь 20 процентов потребностей в дополнительном финансировании. В результате большинство субъектов РФ перейдут от многолетнего снижения долговой нагрузки к ее наращиванию, как того будет требовать необходимость исполнения социальных обязательств.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2022 года совокупная задолженность российских регионов может вырасти до 30 процентов от текущих доходов их бюджетов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины
Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с зараженными
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону
Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону
Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал к сплочению
Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал
Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам ветерана из разных городов
Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам
Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над вооружениями
Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над
Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и Майли Сайрус
Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Медведев: властям России удалось остановить рост долговой нагрузки регионов
Матвиенко призвала Минфин «предметно обсудить» передачу регионам части доходов от торговли табаком
Правительство увеличило дотации на сбалансированность бюджетов регионов
Путин поручил принять меры по снижению коммерческих долгов регионов