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Российское движение школьников и киностудия "Династия" запустили проект "Дети войны"

Российское движение школьников и киностудия "Династия" запустили проект "Дети войны"

В преддверии Дня Победы состоится премьера первых серий художественно-публицистических роликов, в основу сценария которых легли личные домашние архивы, бережно собранные российскими школьниками в рамках Всероссийской акции "Дети войны".

7, 8 и 9 мая состоится премьера многосерийной видеолетописи "Дети войны" - "Корочка хлеба", "Партизанка Таня", "Маленький разведчик". Каждый из фильмов – это реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка. Проект "Дети войны" реализуется при поддержке Института Развития Интернета.

Всего в проекте предусмотрено 20 короткометражных видеороликов для детей младшего и среднего школьного возраста. Главная идея проекта заключена в его слогане: "Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторений в будущем".

Принять участие в акции могут все желающие, записав видео-рассказ до 1-й минуты и разместив его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны. Далее необходимо заполнить заявку на сайте www.detivoyni.ru.

Напомним, в начале апреля Продюсерская кинокомпания "Династия" и Российское движение школьников запустили Всероссийскую акцию "Дети войны". За первый месяц акции в социальных сетях появилось более 20 тысяч публикаций.

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По материалам: uposters.ru

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