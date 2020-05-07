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Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями

Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями

31-летняя звезда фильмов о "Гарри Поттере" (Harry Potter) Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями. У них родилась дочь, о чем сообщил представитель пары, но отказался называть имя ребенка.Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить, что у них родилась дочь. Просим уважать их право на частную жизнь в это особенное время,

— ответил журналистам представитель актеров.

О беременности Грум стало известно в середине апреля. Сначала пару подловили на улице в Лондоне папарацци, которые опубликовали в сети снимки, где был отчетливо виден заметно округлившийся живот актрисы. А затем новость о том, что влюбленные действительно готовятся стать родителями, подтвердил представитель пары и попросил журналистов уважать право пары на личную жизнь.


Джорджия Грум

Руперт Гринт и Джорджия Грум вместе уже девять лет, тем не менее связывать себя узами брака они пока не надумали. В прошлом году их заподозрили в скорой свадьбе, однако эти слухи так и не нашли подтверждения. О желании стать отцом актер впервые заговорил чуть больше года назад. Он сказал, что хотел бы остепениться и завести семью.


Руперт Гринт
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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