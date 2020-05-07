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Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины

Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

«Искренне поздравляю Михаила Николаевича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному комитету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — сказал Зеленский.

Как сообщало ранее ИА Newstes , 22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Сам Саакашвили уточнил, что Зеленский предложил ему вести переговоры с Международным валютным фондом. Предполагалось, что Верховная рада проголосует за его назначение 30 апреля. Однако позже стало понятно, что его назначение не поддерживает значительная часть депутатов фракции «Слуги народа», вопрос было решено не выносить на голосование. Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил накануне, что Саакашвили займет другую должность.

Саакашвили потерял власть в Грузии по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года. На смену партии Саакашвили «Единое национальное движение» пришла оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» бизнесмена Бидзины Иванишвили. Экс-президент покинул страну в 2013 году и с тех пор не возвращался на родину. Главная прокуратура Грузии 31 августа 2014 года начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск. Ему предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, по ряду которых он был заочно осужден.

Владимир Зеленский, став президентом Украины, в мае 2019 года вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило ему вернуться в Киев и продолжить заниматься политикой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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