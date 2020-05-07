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Самозанятым будет проще устроиться на биржу труда

Самозанятым будет проще устроиться на биржу труда

В Госдуме разрабатывают поправки в Закон «О занятости населения в РФ», которые касаются регистрации граждан в качестве безработных, рассказал «Парламентской газете» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам Андрея Исаева, принятие поправок в закон о занятости относится к числу срочных вопросов, так же как и принятие законопроекта о регулировании удалённой работы. «Закон «О занятости населения в РФ» не учитывает многих факторов. Например, большая проблема для самозанятых зарегистрироваться в качестве безработных», — сказал парламентарий.

Он также считает, что право встать на учёт в службе занятости, чтобы искать работу и в случае утери заработка получать пособие, могут и те, кто занят не полностью. Соответствующие предложения уже находятся в разработке, сообщил Андрей Исаев.

На совещании с президентом по ситуации с коронавирусом 6 мая глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в России сейчас зарегистрировано 1,2 млн безработных, из них более 735 тысяч прибавилось за два последних месяца.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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