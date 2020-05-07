Саудовская Аравия ослабила давление на Россию

Вадим Карасев

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Скидки на саудовскую нефть в июне окажутся в два-три раза ниже в зависимости от покупателя, чем они были установлены в мае, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист Saudi Aramco.

Таким образом королевство ослабило давление на Россию, которое началось с апреля и привело к проблемам с поставками российского сорта Urals традиционным покупателям.

В Европе в течение двух месяцев могли покупать сорта Arab Extra Light, Arab Light, Arab Medium и Arab Heavy с дисконтом 8,9-11,4 доллара за баррель по отношению к эталонной марки Brent.

В июне скидки составят всего 3,1-4,2 доллара. Также на 1-1,8 доллара вырастут цены и для США, куда Саудовская Аравия в марте и апреле нарастила поставки в четыре раза.

Saudi Aramco дважды переносила публикацию цен на нефть, при этом смогла удивить экспертов. Большинство из них сходились, что скидки либо сохраняться, либо вырастут.

Однако, по всей видимости, на ситуацию повлиял президент США Дональд Трамп, который пригрозил оставить Саудовскую Аравию без военной помощи, если Эр-Рияд не усилит работу по стабилизации нефтяного рынка. Накануне этого решения глава Белого дома провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Для России ситуация с саудовскими скидками привела к срыву значительного количества поставок. Так, в апреле Польша не купила ни одного барреля сорта Urals с поставками по морю. Вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light.

Также на саудовской нефти остановилась Белоруссия. Первая партия сырья в объеме 80 тысяч тонн должна прибыть в порт Клайпеды 11 мая. В Минске не исключают продолжения закупок.