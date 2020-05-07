Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саудовская Аравия ослабила давление на Россию

Саудовская Аравия ослабила давление на РоссиюФото: Сергей Карпухин / Reuters

Скидки на саудовскую нефть в июне окажутся в два-три раза ниже в зависимости от покупателя, чем они были установлены в мае, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист Saudi Aramco.

Таким образом королевство ослабило давление на Россию, которое началось с апреля и привело к проблемам с поставками российского сорта Urals традиционным покупателям.

В Европе в течение двух месяцев могли покупать сорта Arab Extra Light, Arab Light, Arab Medium и Arab Heavy с дисконтом 8,9-11,4 доллара за баррель по отношению к эталонной марки Brent.

В июне скидки составят всего 3,1-4,2 доллара. Также на 1-1,8 доллара вырастут цены и для США, куда Саудовская Аравия в марте и апреле нарастила поставки в четыре раза.

Saudi Aramco дважды переносила публикацию цен на нефть, при этом смогла удивить экспертов. Большинство из них сходились, что скидки либо сохраняться, либо вырастут.

Однако, по всей видимости, на ситуацию повлиял президент США Дональд Трамп, который пригрозил оставить Саудовскую Аравию без военной помощи, если Эр-Рияд не усилит работу по стабилизации нефтяного рынка. Накануне этого решения глава Белого дома провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Для России ситуация с саудовскими скидками привела к срыву значительного количества поставок. Так, в апреле Польша не купила ни одного барреля сорта Urals с поставками по морю. Вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light.

Также на саудовской нефти остановилась Белоруссия. Первая партия сырья в объеме 80 тысяч тонн должна прибыть в порт Клайпеды 11 мая. В Минске не исключают продолжения закупок.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из
Саудовская Аравия ослабила давление на Россию
Саудовская Аравия ослабила давление на Россию
Антон Криворотов получил травму позвоночника на съемках «Холостяка»
Антон Криворотов получил травму позвоночника на съемках «Холостяка»
Брюс Уиллис воссоединился с женой после карантина с Деми Мур
Брюс Уиллис воссоединился с женой после карантина с Деми Мур
Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу «Миротворца»
Именитые украинские боксеры Усик и Ломаченко внесены в базу
Путин и Абэ договорились о продолжении контактов
Путин и Абэ договорились о продолжении контактов

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Саудовская Аравия грозит обвалить цену на нефть
СМИ: Эр-Рияд готов утроить объемы отгрузки нефти в Европу
Цена барреля нефти ОПЕК 24 августа снизилась на 0,19%, до $45,25
Цена барреля нефти ОПЕК 16 августа выросла до $45,03