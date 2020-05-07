Семимесячный ребенок заразился коронавирусом в Краснодарском крае

Вадим Карасев

6 мая в Краснодарском оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции нового типа подтвердили случай заболевания COVID-19 семимесячного ребенка. Информацию об этом передает ТАСС.

За прошедшие сутки на Кубани зарегистрировано 97 новых заражений коронавирусом, среди них 4 ребенка в возрасте 7 месяцев, 6, 11 и 12 лет. Трое детей проживают в Сочи, а один ребенок – в Кавказском районе.

По данным администрации Краснодарского края, на сегодняшний день в регионе зафиксировано более 1,5 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 88 заболевших – это дети. 17 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в таких районах, как Сочи, Тихорецк, Лабинск, станица Ленинградская и Краснодар. Число выздоровевших после инфекции приближается к 500 человекам. На сегодняшний день самым старшим заболевшим в регионе является 93-летний пациент.

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