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Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантина

Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантинаФото: TT News Agency / Reuters

Аналитики крупнейшего банка Швеции SEB посулили стране выгоду из-за отказа от жесткого карантина в связи с коронавирусом. Выдержки из отчета финансистов приводит Bloomberg.

По подсчетам SEB, по итогам 2020 года ВВП Швеции снизится на 7 процентов, что станет рекордным показателем в новейшей истории страны. При этом последствия все равно окажутся менее губительными по сравнению с другими скандинавскими странами, в которых действуют жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.

Также аналитики ожидают сохранения ключевой ставки шведского центробанка на нулевом уровне, что позволит обеспечить дешевые кредиты для бизнеса и населения, необходимые для восстановления экономики от последствий пандемии. Также не исключена программа скупки облигаций регулятором на сумму в 30,6 миллиарда долларов.

В конце апреля собственную оценку последствий коронавируса для экономики Швеции представил местный центробанк. Согласно ей, снижение ВВП в 2020 составит от 6,9 до 9,7 процента, а безработица вырастет до 10,1 процента.

По данным на 6 мая, в Швеции зафиксировано 23,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Четыре тысячи человек полностью выздоровели, 2,9 тысячи умерли.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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