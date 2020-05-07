Сила цвета: как одежда поможет в любви, работе и привлечении удачи

Вадим Карасев

Согласно основным законам биоэнергетики, каждый цвет являет собой источник определенной энергии. Все они по-разному влияют на наши настроение, удачу, силу воли и самочувствие.

Цвет одежды и окружающей обстановки, несомненно, очень важен, но это не значит, что он имеет определяющее значение. Важнее всего ваши собственные мысли, ваш настрой. Пользуйтесь аффирмациями на успех, чтобы быть впереди во всем.

Какие цвета помогают в любви

Любовь — многогранная сфера жизни, в которой нужны силы духа, крепкий характер, харизма и обаяние. Усилить все эти важные качества помогут определенные цвета.

Красный цвет. Самый «привлекательный» из всех. Именно он заставляет окружающих обращать на вас внимание в людном месте. Это цвет-вызов, и если в вашем образе его много, противоположный пол начинает интересоваться вами. Этот оттенок можно назвать больше женским, но и мужчинам не помешает иметь красные аксессуары.

Белый цвет. Это цвет общительных людей. Его не обязательно использовать в качестве основного в одежде, хотя и в таком случае он будет весьма полезен. Старайтесь чаще ставить на телефоне и компьютеры светлые обои, окружайте себя белым цветом в доме. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в таком случае вы можете стать более открытыми либо спровоцировать на это окружающих. В любом случае, любовь всегда начинается с общения, а значит, белый оттенок можно считать лучшим другом всех, кто находится в активном поиске.

Оранжевый цвет. Этот теплый оттенок заставляет окружающих заботиться о вас и, наоборот, вас заботиться об окружающих. Считается, что энергетика данного цвета очень благотворно влияет на отношения внутри семьи. Если оранжевый цвет есть в доме, то с очень большой вероятностью люди, живущие в нем, будут меньше ругаться, чаще заботиться друг о друге. Пользуйтесь также заговорами от ссор и скандалов, если в вашей семье их стало в последнее время слишком много.

Какие цвета помогают в работе и делах

Для начала стоит сразу отметить, что нет такого цвета, который, словно магнит, притягивал бы деньги. Но есть оттенки, которые помогают зарабатывать или правильно тратить ваши деньги. Именно на них и стоит обратить внимание.

Синий цвет. Он помогает в интеллектуальной работе, благотворно воздействует на скорость принятия решений, на мозговую активность. Но не стоит думать, что он будет полезен лишь тем, кто много думает, возится с бумажками или занимается креативом. Синий цвет очень хорошо помогает принимать решения, связанные с деньгами. Проще говоря, не забывайте надевать синюю одежду, когда отправляетесь по магазинам.

Зеленый цвет. Этот оттенок нашим глазом воспринимается легче всего. Он помогает быстрее восполнять запас сил, дарит нам физическую энергию. Если вы много двигаетесь или находитесь в разъездах, зеленый цвет будет отличным талисманом.

Красный цвет. Он является сильным помощником в работе. Этот цвет помогает находить в себе мотивацию, сохранять желание двигаться вперед. Стоит надевать красную одежду на деловые встречи, а также окружать себя вещами красного цвета, когда вы чувствуете, что вам не хочется работать и что-то делать.

Белый цвет. Этот оттенок прекрасно помогает в работе всем, чья деятельность связана с общением. С любым сложным клиентом будет гораздо проще найти общий язык, если на вас надето что-то белое.

Цвет удачи

Речь идет об одном из самых таинственных оттенков, который редко встречается в природе, — о фиолетовом.

Эксперты в области биоэнергетики считают, что такой цвет многократно усиливает шестое чувство и интуицию. Фиолетовый оттенок благотворно воздействует на Аджну — вторую чакру человека, которая находится между бровями и называется также третьим глазом. Именно она отвечает за нашу удачу и связь с центром изобилия Вселенной. Фиолетовый цвет активизирует Аджну и помогает получать то, о чем мы мечтаем и о чем просим Вселенную.