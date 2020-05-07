Система пропусков Москве сохранится после введения масочного режима

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Существующие меры контроля за передвижением по столице, в том числе система цифровых пропусков, останутся в силе после введения масочного режима, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее градоначальник сообщил, что в Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.

«Другие требования по контролю за передвижением по городу — электронные пропуска и так далее, всё это остаётся в силе», — заявил мэр.

По последним данным, в городе за сутки выявили 6703 случая заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных в столице возросло до 92 676.