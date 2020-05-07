Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий Леонида Дьячкова

Анастасия Иванова

Народный артист РСФСР мечтал изменить театр, сделать репертуар более глубоким и драматическим. Но благие намерения довели Леонида Дьячкова до увольнения. Беды преследовали его и в личной жизни: актер терял родных и страдал от тяжелого недуга.

Леонид Дьячков полностью отдавался актерской профессии и был готов на все, чтобы показать зрителям высокое искусство. Однако его идеи не совпадали с видением руководства Театра Ленсовета. Когда конфликт с режиссером Игорем Владимировым достиг апогея, Дьячкова уволили. Не лучше дела обстояли и с кинематографом: поначалу Леонид Николаевич получал яркие роли, — Валетова в «Принимаю бой», Охрима в «Гори, гори, моя звезда», Черникова в «Премии» — но с годами интерес драматургов поутих, и лишь второстепенные персонажи пополняли фильмографию артиста.

7 мая актеру могло исполниться 81, но почти четверть века назад он трагически умер. Леонид Дьячков прожил насыщенную, но сложную жизнь, в которой столкнулся с тяготами военного времени, потерей любимых и несправедливостью окружающих. Почему же судьба оказалась столь жестока к человеку, старавшемуся изменить мир к лучшему?

«ВЫДАВЛЕННЫЙ» ИЗ ПРОФЕССИИ

Детство Дьячкова выпало на непростое время: он родился в 1939-м. Едва его отец вернулся с советско-финской войны, грянула Великая Отечественная. Однако второй раз на фронт мужчина не пошел — попал под трактор, работая на Кировском заводе Ленинграда, и получил серьезную травму. Семью эвакуировали в Свердловск, где папа Леонида стал начальником цеха по производству двигателей. Уже тогда пятилетний Леня выступал перед ранеными солдатами, читая стихи.

В родной город Дьячков вернулся после войны. Окончив школу, юноша не сомневался, в какой вуз пойти учиться: Ленинградский театральный институт имени Островского был его детской мечтой. В дальнейшем выпускнику повезло и с местом работы — Театр Ленсовета, где блистал новый режиссер Игорь Владимиров и его муза Алиса Фрейндлих, казался самым прогрессивным в 60-х. Талантливому артисту сразу доверили главные роли в пьесах Зорина и Арбузова — спектаклях о сегодняшнем дне.

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Леонида называли мощным современным актером, а с дебютом в кино — «социальным артистом»: как правило, его герои имели сложные и запутанные судьбы. После фильма «Принимаю бой» Дьячков был нарасхват и с удовольствием брался за разноплановые роли. В «Крыльях» Ларисы Шепитько он играл летчика, в картине «Ты и я» — нейрохирурга, у Элема Климова — незадачливого жениха.

«Это был новый, востребованный в оттепельные годы тип. Не очень красивый актер, похожий на Гоголя, довольно немногословный, мрачный, все внутри, подводная часть айсберга. Какая-то значительность внутренняя. И снимали его лучшие молодые режиссеры», — анализировал Лев Лурье в программе «Культурный слой» Пятого канала.

В 70-е он был популярен и востребован, снимался в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Премия», «Вкус хлеба». Артист «с бурей внутри», на сцене он словно провоцировал зрителя, выводил на диалог. Особенно это прослеживалось в пьесе «Человек со стороны», где Дьячков сыграл Алексея Чешкова, этакого героя своего времени. Но с годами становилось все более очевидно, что Леонид Николаевич тяготеет к классике, сложным, мрачным персонажам, которых в Театре Ленсовета ему почти не давали.

Кроме того, актер заинтересовался режиссурой и сам поставил спектакль «Преступление и наказание». Это была серьезная и достойная работа, вот только в репертуар театра не вписывалась. Между Владимировым и Дьячковым разгорелся конфликт: артисту казалось, что драматург «облегчает» разговор с публикой, делая ставку на развлекательную программу.

Режиссерские проекты Дьячкова в «Ленсовете» рубили на корню. Ролей у него становилось все меньше, обстановка накалялась. Уверенный в том, что театр погибает, Леонид Николаевич обивал пороги Управления культуры, требуя разобраться в ситуации и назначить его худруком. В результате артиста признали профнепригодным и уволили с «волчьим билетом».

«Сейчас, может быть, никто себе не представляет, что это такое, когда ты понимаешь, что работу ближе Новгорода ты не найдешь, а туда тебе никак не доехать, потому что нет машины. Автомобилей тогда не было ни у кого. В результате, Леня не мог устроиться ни в один театр, снимался на Свердловской киностудии, которую теперь мало кто знает, в Минске, еще где-то. С точки зрения заработка — это полный кошмар», — пояснял брат артиста Илья.

ЛИЧНЫЕ ТРАГЕДИИ

Загадочный, обаятельный, интеллектуал — неудивительно, что женщин как магнитом тянуло к актеру. Вот только в любви ему катастрофически не везло. Первой избранницей Дьячкова стала актриса Елена Маркина, с которой он учился. На последнем курсе вуза студенты поженились, а в середине 60-х Елена перешла вслед за мужем в Театр Ленсовета.

У супругов появились сыновья Филипп и Степан, казалось, что еще нужно для счастья? Но постепенно отношения между Еленой и Леонидом ухудшились, и в 1980-м они развелись. Беда не приходит одна, и вот уже некогда успешный артист оказался на обочине жизни, буквально выдавленный из профессии и родного театра. А не успел он порадоваться успехам старшего наследника, окончившего актерский вуз, как тот погиб в автокатастрофе…

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После развода Леонид Николаевич нашел утешение в объятьях актрисы Инны Варшавской. Но и тут его ожидала трагедия: после нескольких лет совместной жизни возлюбленная скончалась от рака. Возмущенный жестокостью судьбы, артист ушел в себя, писал картины, создавал пьесы, которые никто никогда не поставит… Осмысляя собственную историю, он издал мемуары под названием «Внутренний монолог актера на социальные роли».

Сцена все же вернулась в жизнь Дьячкова: он устроился в Академический театр драмы имени Пушкина. В 80-е учреждение пребывало в состоянии глубокого кризиса — ни интересного репертуара, ни внятной режиссуры. Но это была работа, так или иначе.

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В 1989-м артист сделал третью попытку построить личную жизнь и женился на художнике по костюмам Татьяне Томошевской. Избранница гордилась талантами мужа и с горечью осознавала, как его недооценивают в звездных кругах. «Он считал себя режиссером. В Театре эстрады поставил спектакли «Не доверяй судьбу белой ночи», «Людоед». Спонсором был его брат», — отмечала она.

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ

Супруги переехали в новую квартиру близ Троицкого собора, что показалось Дьячкову знаком. Он стал часто ходить в храм молиться, пытаясь докопаться до сути: почему же его жизнь пошла под откос?

Кризис в театре становился все более явным, и Леонид Николаевич был вынужден искать работу где-то еще. Выходом из ситуации стала постановка «Маленькие трагедии» в Пушкинском Центре Владимира Рецептера.

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«Артисты рассказывали, как он репетировал, как это было интересно. Я приехала, а он прямо на сцене встал на колени и начал молиться Богу, кричал какие-то слова Ельцину, понятно было: что-то с ним случилось, — вспоминала Томошевская. — Потом в больнице сказали, что он перенес инсульт на ногах, какая-то гематома давит на сосуды. Он неделями не спал ночами, а только говорил: высказывал все обиды на Владимирова, на то, что творилось в театре. Остановить это было невозможно, он не ел, не пил, только говорил».

Сперва Дьячков угодил в психиатрическую клинику, затем последовал год лечения в Мариинской больнице. Выяснилось, что причина страданий актера кроется в опухоли мозга: однажды на концерте в «Октябрьском» его ударило за кулисами балкой по голове. Последствия травмы оказались более чем серьезными, хотя артист и не подозревал об этом.

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Осенью 1995-го артист выписался из клиники. Супруга была уверена, что ему стало лучше: спокойный, сдержанный, он не жаловался на недомогание и боли. «Потом вдруг сказал: «Меня скоро не будет, а тебе от твоей сестры достанется!». Через два года Тоня и ее муж умерли, а их дети остались со мной, — делилась Татьяна. — То есть он как бы предвидел… В тот роковой день с утра он спал. Я подумала: «Какое счастье!». Тихо на цыпочках вышла, оставила записку: «Буду в 11».

Больше супругам не довелось поговорить: 25 октября 1995-го Леонид Николаевич покончил с собой, чем вдребезги разбил возлюбленной сердце. Но и спустя годы в память о муже Татьяна пересматривала фильмы с его участием, последним из которых стал «Черный аист».

Фото: архив театра, Vk.com, кадры из фильмов «Антонина Брагина», «Ты и я», «Самый жаркий день», «Первые радости»

