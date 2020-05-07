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СМИ: Ливийские планы Турции напоролись на сопротивление сирийских боевиков

СМИ: Ливийские планы Турции напоролись на сопротивление сирийских боевиков

Около 700 боевиков протурецкой группировки «Султан Мурад» покинули свои позиции на севере Сирии в знак протеста против планов командования ВС Турции направить их в Ливию. Об этом со ссылкой на базирующуюся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) сегодня, 7 мая, сообщает портал «Военный обозреватель».

Боевики и шесть полевых командиров «Султан Мурада» отвели свои силы с позиций напротив курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и сирийской армии восточнее и юго-восточнее города Рас-аль-Айн в провинции Хасаке на северо-востоке арабской республики.

После боевиков указанной «дивизии» позиции начали оставлять и исламисты группировки «Ахрар аш-Шаркия». Сообщается о вооружённых стычках между ними и турецкими военными.

Несмотря на этот демарш, командование ВС Турции в настоящий момент готовит отправку в Ливию сотни других сирийских боевиков.

Как сообщало ИА Newstes, по данным SOHR, для ведения боевых действий против Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара турецкие власти с начала этого года завербовали около 11 тысяч наёмников, преимущественно из Сирии. Согласно подсчётам SOHR, 7850 протурецких боевиков, ранее воевавших на сирийском фронте, уже переброшены в североафриканскую страну. Они пополнили ряды формирований, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, которые продолжают контролировать ливийскую столицу Триполи. Ещё порядка 3 тыс. наёмников в настоящее время проходят подготовку в лагерях на турецкой территории перед их направлением на ливийский фронт. «Сирийская обсерватория» также назвала число погибших среди протурецких боевиков в Ливии на данный момент — 261. Утверждается, что поток живой силы и оружию из Турции в поддержку ПНС Сараджа за последние недели активизировался.

Турция послала в Ливию боевиков из состава «Дивизии аль-Мутасим», «Бригады Султан Мурад», «Сукур аль-Шамаль» и других группировок, действующих на северо-западе Сирии. Установившийся в сирийском Идлибе режим прекращения огня (согласно договорённостям России и Турции от 5 марта) Анкара пытается использовать для переброски дополнительных сил из Сирии в Ливию.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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