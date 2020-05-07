СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ

Влада Некрасова

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин принял его предложение поставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Разговор лидеров двух стран прошел в четверг.

Трамп до этого выражал желание помочь России в случае необходимости.

Нью-Йорке приземлился самолет Ан-124 ("Руслан") с гуманитарной помощью из России. На его борту находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог объяснил, почему немецкая газета осудила помощь России США.