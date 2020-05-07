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СМИ узнали: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"

СМИ узнали: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
РИА Новости. СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт ведет переговоры о съемках в экранизации видеоигры "Borderlands", сообщает Variety.

По информации издания, обладательнице премии "Оскар" предложили роль сирены Лилит — таинственного существа, обладающего сверхспособностями.

Руководит проектом Элай Рот ("Грайндхаус") вместе с Эриком Фейгом ("Шаг вперед", "Шаг вперед 2: Улицы"). Крэйг Мазин, лауреат премии "Эмми" за работу в мини-сериале "Чернобыль", занимается сценарием.


Игру "Borderlands" в жанре ролевого шутера от первого лица (участники сражаются друг с другом, используя любое оружие. — Прим.ред.) выпустили в 2009 году. Действие происходит на краю галактики — планете Пандора, где оставшиеся в живых колонизаторы пытаются спастись от монстров и найти сокровища инопланетян.


Всего вышло три части "Borderlands". Последняя была представлена в сентябре прошлого года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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