СМИ узнали: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что австралийская актриса Кейт Бланшетт ведет переговоры о съемках в экранизации видеоигры "Borderlands", сообщает Variety.

По информации издания, обладательнице премии "Оскар" предложили роль сирены Лилит — таинственного существа, обладающего сверхспособностями.

Руководит проектом Элай Рот ("Грайндхаус") вместе с Эриком Фейгом ("Шаг вперед", "Шаг вперед 2: Улицы"). Крэйг Мазин, лауреат премии "Эмми" за работу в мини-сериале "Чернобыль", занимается сценарием.

Игру "Borderlands" в жанре ролевого шутера от первого лица (участники сражаются друг с другом, используя любое оружие. — Прим.ред.) выпустили в 2009 году. Действие происходит на краю галактики — планете Пандора, где оставшиеся в живых колонизаторы пытаются спастись от монстров и найти сокровища инопланетян.

Всего вышло три части "Borderlands". Последняя была представлена в сентябре прошлого года.