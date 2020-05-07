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СМИ: Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки

СМИ: Виктория Боня живет в домике для прислуги, где ее приютили сестры-филиппинки

40-летняя Виктория Боня застряла в Монако из-за карантина. Звезда "Дома-2" вынуждена жить в домике для прислуги, сообщает "Экспресс-газета".

Виктория Боня приехала в Монако около месяца назад, чтобы навестить гостившую у отца дочку Анджелину. Однако из-за нагрянувшей эпидемии коронавируса звезде инстаграма пришлось остаться в королевстве.

В настоящее время Виктория Боня живет в предназначенном для прислуги небольшом домике, расположенном на территории роскошной усадьбы ее экс-возлюбленного Алекса Смерфита, отмечает источник.

Как сообщают СМИ, звезду "Дома-2" не пустили в хозяйский дом, однако разрешили жить в усадьбе - в результате Викторию Боню приютили сестры-филиппинки, которые работают на семью Алекса Смерфита.

По данным "Экспресс-газеты", видео своих физических упражнений на зеленой лужайке Виктория Боня записывает вовсе не на своей вилле, как некоторым могло показаться, а из вышеупомянутого домика прислуги.

Накануне Ксения Собчак посмеялась над "тупостью некоторых видеоблогерш", отреагировав на увлечение Викторией Боней теориями заговора. Последняя после этого записала пятиминутное видеообращение к жене Константина Богомолова, опубликовав его в инстаграме. 

"Я сейчас смотрела новости по всем новостным лентам - Собчак назвала меня дурой и тупым блогером. Не понимаю, зачем столько энергии тратить на тупого блогера из "Дома-2"? Ведь столько энергии было потрачено, когда я еще не переехала из Москвы в Монако, когда украли телефон Собчак и выяснилось, что буллинг и травля была заказана ею, как новости были заказаны ею, как своим подругам она предлагала меня... Ну, не будем об этом", - рассказала Боня.

По словам Виктории Бони, Ксения Собчак ее заблокировала, однако, судя по всему, "бегает с левых страниц" и наблюдает за ней.

"Иначе бы не приходила к моим стилистам с моими фото и не просила их сделать такой же образ", - заявила звезда "Дома-2".

Как писал NEWSTES, ранее испугавшаяся 5G-излучений Боня похвасталась складками на животе.

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По материалам: uposters.ru

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