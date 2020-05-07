Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, с 18 до 31 мая для школьников с 1-го по 8-й класс и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения — это будут консультации для обобщения и повторения уже пройденного материала. При этом домашних заданий и оценок не будет. Продолжат работу и малые дежурные группы в начальной школе.

Школьники, которые заканчивают 9-е и 11-е классы, также продолжат дистанционное обучение до 31 мая. «О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно», — написал Собянин.

«Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая», — добавил мэр.

Ранее Собянин продлил ограничения в Москве до конца мая. Помимо режима самоизоляции, продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.