США проведут переговоры с талибами

Вадим Карасев

Фото: АР / Brennan Linsley

Специальный представитель США по урегулированию конфликта в Афганистане Залмай Халилзад отправился в Доху, столицу Катара, для проведения переговоров с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) о полном выполнении соглашения между ними с Вашингтоном. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Кроме того, Халилзад встретится с властями Индии и Пакистана в Нью-Дели и Исламабаде, чтобы обсудить роль стран в мирном урегулировании афганского конфликта. «Во всех городах, где он будет останавливаться, он будет призывать к поддержке немедленного сокращения уровня насилия и ускорению процесса начала межафганских переговоров», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В конце февраля США и «Талибан» после длительных переговоров заключили соглашение о сокращении насилия в регионе и движении в сторону переговоров с официальным правительством Афганистана. Одним из основных положений договора стал обмен пленными между повстанцами и властями страны.

При этом Кабул приступил к освобождению пленных талибов. 2 мая сообщалось, что из тюрьмы Пул-э-Чархи было отпущено порядка 100 членов организации.