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США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из Ирана

США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из Ирана
США сделают исключение из санкций для Ирака, для того чтобы страна могла получать электроснабжение из Ирана, сообщает госдепартамент со ссылкой на разговор госсекретаря Майка Помпео и премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи.

Разговор состоялся вскоре после того, как иракский парламент одобрил состав правительства, предложенный аль-Каземи.

"В поддержку нового правительства Соединенные Штаты будут предлагают исключение (из санкций) на 120 дней для (получения) электроэнергии как проявление нашего желания помочь обеспечить правильные условия для успеха", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса.


Иран остается главным поставщиком электроэнергии в Ирак. За сотрудничество с Ираном администрация США вводит санкции, из которых регулярно делает исключение для своих союзников.

# В мире
По материалам: ria.ru

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