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Стала известна новая должность Саакашвили при президенте Украины

Стала известна новая должность Саакашвили при президенте Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что получил новую должность в украинских властных структурах. Назначение пока еще не оформлено официально.

Как сообщает Deutsche Welle, бывший грузинский лидер станет главой исполкома Национального совета реформ, но не секретарем, как утверждалось в украинских СМИ ранее.

Совет реформ – это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации".

22 апреля сообщалось, что Саакашвили предложили должность зампредседателя правительства Украины. Вскоре премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отзывом посла в случае, если это окажется правдой. В конечном итоге Киев передумал делать скандальное назначение, но пообещал Саакашвили другой пост.

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По материалам: uposters.ru

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