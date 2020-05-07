Стала известна новая должность Саакашвили при президенте Украины

Вадим Карасев

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что получил новую должность в украинских властных структурах. Назначение пока еще не оформлено официально.

Как сообщает Deutsche Welle, бывший грузинский лидер станет главой исполкома Национального совета реформ, но не секретарем, как утверждалось в украинских СМИ ранее.

Совет реформ – это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации".

22 апреля сообщалось, что Саакашвили предложили должность зампредседателя правительства Украины. Вскоре премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отзывом посла в случае, если это окажется правдой. В конечном итоге Киев передумал делать скандальное назначение, но пообещал Саакашвили другой пост.