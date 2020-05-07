Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки

Алексей Вольцев

Американский писатель Стивен Кинг в онлайн-эфиреПозднего шоу со Стивеном Кольбером" объяснил, почему на карантине многим нравится читать страшные истории.





"Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги. И это верно, так как, когда вы погружаетесь в "If it bleeds" ("Если оно кровоточит" – новая книга писателя, вышедшая в апреле. — Прим. ред), "Игру Джеральда" (роман-бестселлер Кинга 1992 года — Прим. ред), или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги", – говорит Стивен Кинг.

По его словам, читатели ненадолго отвлекаются от текущих проблем, понимая, что у героев романа все складывалось куда хуже.

"Затем вы закрываете книгу и спокойно спите, как ребенок. По крайней мере, это моя теория", – подчеркнул писатель.

Ранее Стивен Кинг рассказывал о том, что из-за вспышки коронавируса многие люди чувствуют, что находятся в одном из его ужастиков – романе "Противостояние" (1978 год) в жанре постапокалипсиса о пандемии, и ему очень жаль, что так получилось.