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Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии

Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемииФото: Invision / AP / Evan Agostini

Американский писатель Стивен Кинг, известный своими романами в стиле хоррор, в онлайн-эфире передачи The Late Show with Stephen Colbert, опубликованном на YouTube, объяснил, почему в период карантина люди стали чаще читать страшилки.

По его словам, в тяжелые времена люди всегда увлекаются жуткими историями. «Когда вы погружаетесь в If it bleeds (новая книга писателя — прим. "Ленты.ру"), "Игру Джеральда" (роман Кинга, вышедший в 1992 году, — прим. "Ленты.ру"), или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги», — сказал Кинг.

После прочтения таких произведений читатели начинают спать спокойнее, уверен писатель. Ужастики позволяют им отвлечься и убедиться в том, что у героев романов дела складываются гораздо хуже.

Ранее Стивен Кинг заявил, что на фоне эпидемии коронавируса люди чувствуют себя как в его хоррор-произведении. При этом он добавил, что старается не сравнивать COVID-2019 с «супергриппом», описанным в его постапокалиптическом романе «Противостояние» 1978 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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