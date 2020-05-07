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СЖР попросил Белоруссию разъяснить ситуацию с журналистами Первого канала

СЖР попросил Белоруссию разъяснить ситуацию с журналистами Первого канала
Союз журналистов России направил в МИД Белоруссии официальное письмо с просьбой разъяснить основания для лишения аккредитации сотрудников корреспондентского пункта Первого канала, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

"Сегодня, в связи с пандемией, почти весь мир переживает тяжелые времена. И, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов", - говорится в письме.

# Россия
По материалам: ria.ru

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