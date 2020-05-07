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Тест за 190 евро или карантин: аэропорт в Вене установил строгое правило для приезжих

Тест за 190 евро или карантин: аэропорт в Вене установил строгое правило для приезжих
С путешественников, желающих въехать в Австрию и избежать двухнедельного карантина, взимается 190 евро, сообщает Еuronews.

Отмечается, что если у прибывающих в столицу Австрии (сейчас граница открыта только для граждан Шенгенской зоны) нет действующей медицинской справки, подтверждающей отрицательный результат на СOVID-19, то им на выбор предлагается два варианта: отправиться на 2-недельный карантин или сделать тест на коронавирус непосредственно в аэропорту.
Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория. Результаты будут готовы в течение 2-3 часов. Отрицательный результат позволяет избежать обязательного для прибывших в страну из-за границы двухнедельного карантина. Но такое "удовольствие" платное. Стоимость экспресс-теста – 190 евро.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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