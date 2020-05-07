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Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд

Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд

Товарооборот России и Китая по итогам января — апреля вырос на 0,1%, до $ 33,563 млрд. Как следует из доклада Главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в РФ сократился на 9,1%, до $ 13,142 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 7%, до $ 20,42 млрд.

В то же время товарооборот Китая и США по итогам января — апреля сократился на 15,2% в годовом выражении, до $ 137,06 млрд. Как следует из документа, экспорт Китая в США сократился на 18,2%, до $ 100,368 млрд. Импорт американской продукции в КНР снизился на 5,9%, до $ 36,692 млрд.

Напомним, как сообщало ИА Newstes, товарооборот России и Китая по итогам января — марта текущего года вырос на 3,4%, до $ 25,35 млрд.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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