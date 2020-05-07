Трамп назвал COVID-19 худшей в истории атакой на США, обвинив Китай в пандемии
Президент Дональд Трамп охарактеризовал пандемию коронавируса как худшую атаку из всех, которая когда-либо обрушивалась на Соединенные Штаты, и обвинил Китай в этой пандемии.
По его словам, пандемия хуже для США, чем японские бомбардировки Перл-Харбора во Второй мировой войне или нападения террористов 11 сентября.
Президент добавил, что этого никогда не должно было случиться, если бы новый коронавирус остановили у его источника — Китая.
Однако, Трамп сразу же заявил, что врагом Америки является пандемия, а не Китай.
Госсекретарь Майк Помпео признал, что США не уверены в том, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя, хотя ранее он утверждал обратное.
Накануне он заявил, что Пекин мог бы предотвратить гибель сотен тысяч людей, будучи более прозрачным.
Число погибших в США превысило 67 000 человек, причем почти 2000 человек погибли за последние сутки, пишет издание „LBC NEWS“.Читайте также: Трамп закрывает целевую группу Белого дома по COVID-19