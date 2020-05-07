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Трамп назвал причину пандемии коронавируса

Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.


"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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