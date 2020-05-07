Трамп отказался верить в статистику других стран по смерти от коронавируса

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет данным тех стран, которые в официальной статистике показывают небольшое число смертей от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

При этом глава Белого дома, назвал данные в своей стране достоверными.

«Я думаю, данные по США такие, какие они есть. Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — сказал Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 73 тыс. человек. В КНР зафиксировано более 82,8 тыс. случаев. Число летальных исходов более 4,6 тыс.