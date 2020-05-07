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Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над вооружениями

Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося сегодня, 7 апреля, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости вовлечения Китая в договоренности по контролю над вооружениями. С таким сообщением выступил Белый дом.

«Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также, что он с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений, дабы избежать дорогостоящей гонки вооружений», — заявил в частности представитель администрации главы США Джадд Дир.

Как написал Дир в своем аккаунте в сети Твиттер, лидеры двух стран затронули и другие двусторонние и глобальные темы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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