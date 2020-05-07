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Транслировал «подвиг» в прямом эфире: в Днепре подросток устроил стрельбу из окна квартиры

Транслировал «подвиг» в прямом эфире: в Днепре подросток устроил стрельбу из окна квартиры

В Днепре день 6 мая оказался богатым на инциденты с оружием. После расследования стрельбы возле гаражей полиции пришлось разбираться еще и с подростком, решившим пострелять из открытого окна квартиры.

На месте выяснилось, что 15-летний юноша, оставшись дома один, решил продемонстрировать навыки стрельбы. Было сделано не менее 18 выстрелов — столько гильз полицейские нашли у подъезда многоэтажки на площади Привокзальной.

Патрульные вместе с братом подростка пытались унять хулигана, но спокойного разговора не получилось. Парень угрожал и лез в драку. Нарушителя задержали и вызвали родителей, оружие изъято.

Как сообщает Информатор, стрельбу подросток мог затеять ради «лайков» в соцсетях. Друзья юноши говорят, что он не впервые выкладывает записи своих развлечений в Instagram. 6 мая стрелка потянуло на очередные подвиги: он угрожал прохожим «вынести мозги», называл себя миллионером и снимал это все, чтобы потом выложить в интернете.

Напомним, ранее в Виннице подросток выстрелил в друга из ружья, а в Харькове юноша применил пневматический пистолет по людям в супермаркете.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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