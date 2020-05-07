Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
Гадание на вопрос — древняя практика предсказания, которая может дать ответ о любой сложившейся ситуации, помочь увидеть будущее, а также подсказать решение сложных проблем. Если вы в чем-то сомневаетесь или хотите узнать правду, три быстрых гадания помогут вам.
Расшифровать знаки, которые посылает нам судьба, можно при помощи интуиции. Развитое интуитивное чутье пригодится и в бытовых делах, и тогда, когда вы решили заглянуть в будущее. Чем четче вы слышите внутренний голос, тем точнее будет толкование предсказаний. Гадание на вопрос используется тогда, когда нужно разобраться с проблемой, прояснить непонятный момент или найти выход из запутанной ситуации.
Гадание на швейных нитках
Предсказание на нитках пользуется популярностью у рукодельниц. Если вы занимаетесь шитьем или вышиванием, а в вашем доме много ниток разных цветов, такой способ получить ответ от судьбы буквально создан для вас.
Нужно взять три разных нитки. Цвета для гадания нужны такие: черный, белый, серый. Все нитки складываем в мешочек или любую коробочку, не глядя перемешиваем, задаем свой вопрос так, чтобы на него можно было бы ответить «да», «нет» и «возможно», и достаем одну нитку. Осталось только посмотреть на цвет нитки и его значение:
черный цвет — нет;
белый цвет — да
серый цвет — возможно.
Гадание на вопрос на костях
Если в доме есть игральные кости, вы можете погадать на вопрос при помощи них. Преимуществом такого гадания считается не только его простота, но и доступность. Вы можете носить игральный кубик с собой в кармане и получать ответ на вопрос в любом месте и в любой ситуации.
Процесс гадания. Зажмите кубик в ладонях и сконцентрируйтесь на своем вопросе. После этого бросьте кубик на любую твердую поверхность и посмотрите, какое число вам выпало. Для достоверности желательно бросить кубик три раза.
1 — ответ положительный;
2 — ответ отрицательный;
3 — ответ отрицательный;
4 — ответ неоднозначный;
5 — ответ неоднозначный;
6 — ответ положительный.
Гадание «вопрос — ответ» на бумаге
Это легкое, но очень правдивое гадание, которое может ответить на любой волнующий вопрос. Для этого возьмите лист бумаги и ручку и расчертите лист на 12 секторов, подписав их таким образом:
1 — да;
2 — нет;
3 — не знаю;
4 — может быть;
5 — ответ найдется позже;
6 — нет определенности;
7 — да;
8 — нет;
9 — нет;
10 — да;
11 — все будет хорошо;
12 — все будет не так, как задумано.
Теперь возьмите монетку или пуговку и бросьте ее на листок. На какой сектор она попадет, таков и ваш ответ.