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У бывшего главы налоговой устроили обыски: первые детали

У бывшего главы налоговой устроили обыски: первые детали

В дом к бывшему руководителю Государственной налоговой службы нагрянули с обысками. Сергей Верланов уточнил, что обыск проводили сотрудники СБУ, не объясняя причины.

На возможные поводы для обыска указал бывший первый заместитель главы налоговой милиции Юрий Атаманюк. По его данным, санкционировал обыск суд в Житомире на основании уголовного производства, открытого областным управлением СБУ в феврале текущего года. Расследование касается работы Государственной налоговой службы и Офиса крупных налогоплательщиков в 2019—2020 годах.

Позже СБУ уточнила, что обыск у Верланова — один из более чем сотни, проводимых 7 мая по всей Украине. Расследуется дело о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой службы, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, Верланов в мае 2019 года выиграл конкурс на замещение должности главы Государственной налоговой службы. На посту он должен был оставаться в течение пяти лет, но в итоге не продержался и года. 24 апреля 2020 года Верланова уволили вместе с руководством таможенной службы и Госаудита.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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