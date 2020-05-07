У Марии Иваковой подтвердился коронавирус

Анастасия Иванова

На прошлой неделе Мария Ивакова не смогла выступить на шоу «Танцы со звездами» из-за плохого самочувствия. Артистка сразу сдала тест на коронавирус, и сегодня пришел положительный результат исследования.

Мария Ивакова еще недавно блистала в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1», теперь же ее дальнейшее участие в шоу под большим вопросом. Сейчас ведущая находится дома и принимает необходимое лечение. Пока звезда чувствует себя нормально, но рисковать здоровьем она не намерена.

«У меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю», — рассказала ведущая.

При этом у партнера Марии по танцам Евгения Папунаишвили тест на коронавирус оказался отрицательным. У бойфренда Иваковой Никиты Ефремова болезнь также не обнаружена. Сама телеведущая не знает, где подцепила инфекцию, но теперь ей придется мириться с ограничениями.





«Ни в «Танцах со звездами», ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить — не знаю. Буду вас держать в курсе событий», — поделилась эмоциями звезда.

Напомним, что Мария считалась одной из фавориток шоу. Так, Николай Цискаридзе отмечал, что именно Иваковой удалось полностью совладать с характером Папунаишвили и затмить его на паркете. Сама ведущая уже давно увлекается танцами. Она мечтала одержать победу в проекте, но теперь вынуждена думать не о сложных па, а о лечении.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images, Vadim Tarakanov / Legion-Media,Instagram.com, пресс-служба телеканала «Россия 1»