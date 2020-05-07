У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Вадим Карасев

Похоже, 39-летний Маколей Калкин готовится к новому появлению на экране. Как сказал создатель сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) Райан Мерфи, актер согласился дебютировать в его телешоу. Шоураннер обычно не раскрывает подробности новых частей проекта, поэтому о десятом сезоне, съемки которого начнутся после завершения коронавирусного кризиса, известно не много. Недавно Мерфи сообщил, что получил согласие Калкина на участие в съемках сериала.Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" (Home Alone) и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону — о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он произнес в ответ: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден",— рассказал Райан Мерфи о своем разговоре с Калкиным, чтобы привлечь внимание к десятому сезону телешоу.





Маколей Калкин

И если для Маколея десятый сезон станет дебютом в "Американской истории ужасов", то 71-летняя Кэти Бейтс — постоянная участница кинопроекта. Тема следующего сезона не объявлена, но уже известен актерский состав. В десятом сезоне зрители увидят Сару Полсон, Эвана Питерса, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Финна Уиттрока, Лили Рэйб, Адину Портер.Мы ждем завершения кризиса. Я рад, что Маколей Калкин оказался в моем мире, потому что хочу работать с ним, если наши стремления совпадут,— добавил Мерфи.





Кэти Бейтс

Фото из инстаграма Райана Мерфи