Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"

У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"

У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Похоже, 39-летний Маколей Калкин готовится к новому появлению на экране. Как сказал создатель сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) Райан Мерфи, актер согласился дебютировать в его телешоу. Шоураннер обычно не раскрывает подробности новых частей проекта, поэтому о десятом сезоне, съемки которого начнутся после завершения коронавирусного кризиса, известно не много. Недавно Мерфи сообщил, что получил согласие Калкина на участие в съемках сериала.Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" (Home Alone) и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону — о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он произнес в ответ: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден",— рассказал Райан Мерфи о своем разговоре с Калкиным, чтобы привлечь внимание к десятому сезону телешоу.


Маколей Калкин

И если для Маколея десятый сезон станет дебютом в "Американской истории ужасов", то 71-летняя Кэти Бейтс — постоянная участница кинопроекта. Тема следующего сезона не объявлена, но уже известен актерский состав. В десятом сезоне зрители увидят Сару Полсон, Эвана Питерса, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Финна Уиттрока, Лили Рэйб, Адину Портер.Мы ждем завершения кризиса. Я рад, что Маколей Калкин оказался в моем мире, потому что хочу работать с ним, если наши стремления совпадут,— добавил Мерфи.


Кэти Бейтс


 


Фото из инстаграма Райана Мерфи

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Диджеи Санкт-Петербурга запустили акцию против коронавируса
Диджеи Санкт-Петербурга запустили акцию против коронавируса
У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"
У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в
Лунный день сегодня 7 мая 2020 года
Лунный день сегодня 7 мая 2020 года
Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций
Раскрыто полезное качество россиян в период пандемии коронавируса
Раскрыто полезное качество россиян в период пандемии коронавируса
США проведут переговоры с талибами
США проведут переговоры с талибами
Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии
Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в
В Минпромторге рассказали о запасах масок в России
В Минпромторге рассказали о запасах масок в России
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений

Топ на сегодня

Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу наемников
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19
МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Топ-10 популярных песен про коронавирус

Еще по теме

Маколей Калкин рассказал, как потерял миллионы долларов
Маколей Калкин рассказал о трудном детстве (ФОТО)
СМИ: Маколей Калкин и Бренда Сонг держались за руки и мило общались на вечеринке друзей
Леди Гага может стать Донателлой Версаче в «Американской истории ужасов»