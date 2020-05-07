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Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам ветерана из разных городов

Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам ветерана из разных городов

Флагманский патриотический проект Общероссийского народного фронта "Памяти Героев" помог не знавшим друг о друге родственникам участника Великой Отечественной войны найти друг друга.

В начале марта 2020 года жительница Клина Ксения Викторчик выпустила видеоролик, в котором рассказала о жизни и подвиге своего прадеда Петра Матвеевича Викторчика.

3 апреля 2020 года организаторы проекта получили письмо с просьбой помочь найти контакты этой девушки, так как отправитель Тарасов Антон Георгиевич, тоже родственник Петру Викторовичу, живет он в Иркутской области.

Родственники героя связались между собой. Кроме того, выяснили, что у участника войны есть внук Викторчик Алексей Алексеевич, который проживает в Красноярском крае, с ним Ксения из Клина связалась по видеосвязи. Так проект "Памяти героев" помог родственникам найти друг друга.

"Памяти Героев" - флагманский патриотический проект ОНФ, рассказывающий о героях Великой Отечественной Войны. Каждый желающий может записать видеоролик хронометражем не более 90 сек. и рассказать всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время ВОВ. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.


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По материалам: uposters.ru

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