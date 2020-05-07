Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам ветерана из разных городов

Вадим Карасев

Флагманский патриотический проект Общероссийского народного фронта "Памяти Героев" помог не знавшим друг о друге родственникам участника Великой Отечественной войны найти друг друга.

В начале марта 2020 года жительница Клина Ксения Викторчик выпустила видеоролик, в котором рассказала о жизни и подвиге своего прадеда Петра Матвеевича Викторчика.

3 апреля 2020 года организаторы проекта получили письмо с просьбой помочь найти контакты этой девушки, так как отправитель Тарасов Антон Георгиевич, тоже родственник Петру Викторовичу, живет он в Иркутской области.

Родственники героя связались между собой. Кроме того, выяснили, что у участника войны есть внук Викторчик Алексей Алексеевич, который проживает в Красноярском крае, с ним Ксения из Клина связалась по видеосвязи. Так проект "Памяти героев" помог родственникам найти друг друга.

"Памяти Героев" - флагманский патриотический проект ОНФ, рассказывающий о героях Великой Отечественной Войны. Каждый желающий может записать видеоролик хронометражем не более 90 сек. и рассказать всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время ВОВ. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.



