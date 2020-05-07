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В Ассоциации туроператоров озвучили сроки восстановления туриндустрии

В Ассоциации туроператоров озвучили сроки восстановления туриндустрии

Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла ощутимый удар по туристической отрасли России. На территории страны с 28 марта действуют рекомендации по ограничению на путешествия внутри России для организованных групп туристов. Действие этой меры продлится до 31 мая.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова о возможном срыве курортного сезона летом 2020 года. По мнению Горина, говорить об открытии туристических направлений, действительно, пока рано. Но в то же время, туроператорами ведется большая работа по перебронированию на более поздние даты, переносе отдыха на будущий год и предложению новых туров с возвратным тарифом.

От прогнозирования на ближайшую перспективу Дмитрий Горин воздержался. Однако, эксперт отметил, что уже есть понимание того, что первыми откроются именно . Зарубежные туры станут доступны только после снятия всех ограничений по авиасообщению, возобновления работы консульств и полного открытия границ.

В целом на восстановление туристической отрасли России уйдет два - три года. Именно такие сроки озвучил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

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По материалам: u-f.ru

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