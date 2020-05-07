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В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев
Идея Киева привлечь к переговорам по Донбассу переселенцев является пиар-ходом, который не способствует урегулированию конфликта, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил заседании контактной группы по Донбассу 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ. Он отметил, что также в планах привлечь к работе в подгруппах внутренне перемещенных лиц, которые покинули неподконтрольные Киеву районы Донбасса после мая 2014 года.

# В мире
По материалам: ria.ru

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