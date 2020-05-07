Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства

В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства

В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский за год на должности получил более 320 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, сообщает "24 канал".

В документе говориться, что зарплата президента состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тысяч гривен. Поэтому за год президентства - с мая 2019 года по апрель 2020 года - Владимир Зеленский заработал 320 727 гривен 27 копеек.

В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541 гривны 82 копейки налогов и сборов. После уплаты налогов президент получал по 22 540 гривен в месяц.
Премии и надбавки Зеленский не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата президенту насчитывается со дня инаугурации - 20 мая 2019 года.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил расследование
Юный любитель порно попытался скрыть увлечение и едва не запустил
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Партия роста получила отказ от Минюста в проведении онлайн-съезда
Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд
Товарооборот России и Китая достиг $ 33,56 млрд
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Названы главные проблемы фитнес-браслетов
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий Леонида Дьячкова
Смерть жены от рака, гибель сына, самоубийство. Череда несчастий
Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку
Оценена вероятность заразиться коронавирусом через доставку
Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
Три быстрых гадания, которые ответят на любой вопрос
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства
В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год
24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом: "Я имею право встречаться с тем, с кем захочу!"
24-летняя Флоренс Пью о своих отношениях с 45-летним Заком Браффом:

Топ на сегодня

В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Южная Осетия закроет границу с Россией из-за коронавируса
Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Еще по теме

Стала известна зарплата Порошенко за август
На фоне Гонтаревой зарплата Порошенко выглядит убогой?
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента
900 баксов: Названа зарплата Зеленского на посту президента Украины