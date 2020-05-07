В Госуправлении делами назвали зарплату Зеленского за год президентства

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский за год на должности получил более 320 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, сообщает "24 канал".В документе говориться, что зарплата президента состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тысяч гривен. Поэтому за год президентства - с мая 2019 года по апрель 2020 года - Владимир Зеленский заработал 320 727 гривен 27 копеек.В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 541 гривны 82 копейки налогов и сборов. После уплаты налогов президент получал по 22 540 гривен в месяц.Премии и надбавки Зеленский не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата президенту насчитывается со дня инаугурации - 20 мая 2019 года.