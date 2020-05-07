В Киеве коронавирус резко пошел на спад

Влада Некрасова

В Киеве зафиксировали спад числа инфицированных коронавирусом, за последние сутки число зараженных составило 24 человека, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко."Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус увеличилась на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - к сожалению, летальный", - сказал столичный глава.В целом по Киеву зафиксировано уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек.Так, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет. И два мальчика - 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. За прошедшие сутки - 11 человек."Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное", - подчеркнул Кличко.