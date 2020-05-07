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В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Латвии за минувшие сутки, в целом в стране инфекция диагностирована у 909 человек, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

"За сутки было проведено 2442 теста. Заболевание подтверждено у девяти человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 71079 тестов на COVID-19, заболевание было выявлено у 909 человек. За сутки умер один человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 18 человек", - говорится в сообщении на сайте центра.

# В мире
По материалам: ria.ru

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